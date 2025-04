Die zehnte Osterhasen-Ausfahrt von DDR-Fahrzeugfreunden in Erfurt soll nun doch stattfinden. Wie die Organisatoren am Mittwoch bei Facebook bekanntgaben, haben sie ihre Ausfahrt als Demonstration angemeldet. Das Motto laute "Für weniger Bürokratie und mehr Tradition".

Besitzer von Simson, MZ, Trabi und anderen DDR-Fahrzeugen seien eingeladen, am Ostersonntag um 10 Uhr mit ihren Gefährten und in Osterhasenkostümen zur Kundgebung auf den Erfurter Theaterplatz zu erscheinen. Die Route für die folgende Ausfahrt haben die Organisatoren, die sich Ifa-Bande Erfurt nennen, am Donnerstag bekanntgegeben: