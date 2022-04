Bundesweit durchsuchen Steuerfahnder seit Dienstagmorgen Wohn- und Geschäftsräume im Zusammenhang mit den öffentlichen gewordenen Steuerunterlagen Panama Papers ("Panama-Akten"). Nach Informationen des MDR führt die Staatsanwaltschaft Erfurt gegen einen ehemaligen Manager des Energieunternehmens RWE ein Ermittlungsverfahren. Er soll am Verkauf und Weiterverkauf eines über 112.000 Quadratmeter großen Grundstückes in Erfurt beteiligt gewesen sein.

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Erfurt bestätigte MDR THÜRINGEN die Ermittlungen und die aktuell laufenden Durchsuchungen in vier Bundesländern. Es gehe um den Vorwurf der Hinterziehung von Körperschaft-, Gewerbe- um Umsatzsteuer. Weitere Einzelheiten wollte er mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht nennen. Nach MDR-Informationen wird in Nordrhein-Westfalen, Berlin, Brandenburg und Thüringen durchsucht.

Bei dem Grundstück handelt es sich um einen ehemaligen Lagerplatz des DDR-Kohlehandels in Erfurt, der nach der Wende in den Besitz der Rheinbraun AG übergangen war, Rheinbraun ging später im RWE-Konzern auf. Die auf den British Virgin Islands registrierte Barden Asset Management zahlte damals 20.000 Euro für das Gelände. Im Mai 2018 wurde die Brache dann an eine Immobilienfirma mit Sitz in Nordrhein-Westfalen für 1,2 Millionen Euro verkauft. Diese Preissteigerung war ein Ausgangspunkt der Ermittlungen.