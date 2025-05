Neymeyr sagte MDR THÜRINGEN, gerade in den ostdeutschen Bundesländern sei der Anteil der Christen in der Bevölkerung klein. Drei Viertel der Menschen hätten keine Konfession. Die katholische und evangelische Kirche würden in den ostdeutschen Ländern deshalb mit großer Selbstverständlichkeit in einem Miteinander leben. Er hoffe, dass der künftige Papst dieses Miteinander wertschätze.