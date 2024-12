In Erfurt steigen zukünftig auch die Parkgebühren für Anwohnerparken. Die Stadt will sich damit an Jena orientieren, wo die Kosten auf 125 Euro pro Jahr gestiegen sind. Bisher zahlten Anwohner in Erfurt 30 Euro jährlich. Die Parkgebühren sind ein Mittel, mit dem Städte auf den sich verschärfenden Platzmangel reagieren können.