Der Erfurter Ordnungsdienst soll künftig auch außerhalb der Stadtgrenze Knöllchen verteilen. Das berichtete die Thüringer Allgemeine. Demnach sehe eine Zweckvereinbarung der Stadt mit der Verwaltungsgemeinschaft Gramme-Vippach vor, dass künftig der ruhende Verkehr in der gesamten Straße am Alperstedter See überwacht werden soll.