Das Erfurter Helios-Klinikum will die eingestürzten Parkhaus-Rampen wieder aufbauen. Bereits in diesem Sommer soll der Bau beginnen, wie aus einem Schreiben an die Beschäftigten des Hauses hervorgeht. Aktuell werde am Konzept gearbeitet, um im Juli parallel zur Genehmigungsphase sämtliche Gewerke auszuschreiben, heißt es darin. Teile des Parkdecks waren vor anderthalb Jahren plötzlich eingestürzt, verletzt wurde niemand.