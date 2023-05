Seit vergangener Woche ist das Freibad "Nordbad" in Erfurt wieder geöffnet. Noch sorgen die wechselhaften Temperaturen dafür, dass der große Besucheransturm ausbleibt. Der Parkplatz in der Marie-Elise-Kayser ist am Montagmittag nur mäßig gefüllt. Doch der vergangene Sommer hat gezeigt, dass das auch anders geht. "Die Autos standen teilweise sogar auf den Grünflächen" berichtet der Verkehrsdezernent der Stadt, Matthias Bärwolff.

Anderthalb Jahre war er unbenutzt: Jetzt muss am Parkautomat in der Marie-Elise-Kayser-Straße wieder gezahlt werden. Bildrechte: MDR/Anna Hönig