Die frisch gewählte BSW-Chefin Katja Wolf griff die AfD an: Sie sei überzeugt, "dass Thüringen eine Alternative zur Alternative braucht, die mit ihrem menschenverachtenden Weltbild und (ihrer) ideologischen Verbrämtheit Thüringen in das finsterste Kapitel deutscher Geschichte zurückführen möchte", sagte sie in einer Rede am Samstag.