Veranstaltungen Erste Anmeldungen für Partyfläche am Erfurter Lutherstein

Seit dem Start der Modellphase für die freie Veranstaltungsfläche am Lutherstein im Erfurter Ortsteil Stotternheim gab es sieben Anfragen. Dabei sind etwa Geburtstagsfeiern oder auch öffentliche Open-Air-Formate. Wer am Lutherstein feiern will, muss ein Formular ausfüllen.