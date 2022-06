Jugendliche, die lautstark in den Parkanlagen bis in die Nacht feiern und viel Müll dabei hinterlassen - dieses Phänomen beschäftigt die Stadt Erfurt nun schon mehrere Jahre. In den Sommermonaten, gerade am Freitag und an den Wochenenden, sind manchmal mehrere hundert Jugendliche im Brühler Garten, dem Nordpark und im Klein Venedig. Auch die Öffnung der Clubs nach den Lockdowns hat daran nicht viel geändert. Alle Versuche, dem Problem mit Alkoholverboten, Polizei- und Ordnungsaktionen zu Leibe zu rücken, waren bislang wenig erfolgreich.