Eine Aufforderung zum Wechsel der Straßenseite ist in Erfurt am Montag gewaltsam eskaliert: Als ein Bauarbeiter einen Passanten dazu aufforderte, die Straßenseite zu wechseln, habe dieser eine Schreckschusswaffe gezogen und den Bauarbeiter bedroht, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte.