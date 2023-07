2020 war es dann ausgerechnet die Corona-Pandemie, die so vielen Musikern, Bühnentechnikern und Veranstaltern übel mitspielte, die Wand zur Unternehmensgründung nutzte: "Diese ganze verrückte Corona-Zeit war für mich perfekt. Plötzlich haben alle online gekauft und ich hatte Zeit, mich auf die ganzen gewerblichen Sachen zu konzentrieren, mit der Anmeldung und so weiter." Drei Monate Kurzarbeit reichten am Ende aus, um Wands Leben einen neuen Sinn zu geben.

Das Erfolgsrezept

Warum Pedal Tree eine Erfolgsgeschichte geworden ist, lässt sich auf drei Schlagworte herunterbrechen: Qualität, Community, Zeitgeist. Jeder kennt das: Elektronische Geräte müssen in erster Linie funktionieren und das machen, was sie versprechen. Damit die Geräte von Pedal Tree zuverlässig ihren Sound abliefern, legt Wand nicht nur bei der Herstellung große Sorgfalt an den Tag und bietet einen Reparaturservice an, er entwickelt vereinzelt sogar Geräte auf speziellen Kundenwunsch.

Das konnte ich am Anfang gar nicht glauben, als Anfragen aus Australien oder so kamen. Christopher Wand über den Erfolg von Pedal Tree

Sein aktueller Bestseller, ein Booster für Mundharmonikas, ist genau auf diese Weise überhaupt erst entstanden. Ein Musiker schrieb ihm, ob er sich vorstellen könnte, ein Effekgerät für die Mundharmonika zu bauen. Wand ließ sich erklären, was der Musiker genau suchte, baute einen Prototyp und verbesserte ihn mit seinem Kunden Stück für Stück, bis das Gerät den richtigen Sound hatte. Inzwischen hat er diesen Booster schon mehr als 400-mal verkauft - zuletzt auch nach Australien und Island. Fertig zum Versand: Der Mundharmonika-Booster (rechts im Bild) ist ein Topseller bei Pedal Tree. Bildrechte: MDR/Andreas Kehrer

Hier kommt die Community ins Spiel. Musiker sind ein eigener Schlag Mensch. Für ihre Leidenschaft sind sie nicht nur bereit, viel Geld zu bezahlen, sie schätzen auch gute Arbeit und empfehlen sie weiter. Da im Social Media-Zeitalter jeder noch so kleine Straßenmusiker ein Influencer ist, dem oft auch viele andere Musiker folgen, haben sich die Geräte von Pedal Tree inzwischen auf der ganzen Welt einen Namen gemacht. "Das konnte ich am Anfang gar nicht glauben, als Anfragen aus Australien oder so kamen", erinnert sich Wand.

Recyceln statt schreddern

Hinzu kommt: Die Geräte von Pedal Tree sind keine Massenware. Jedes Gerät ist Handarbeit, und weil Wand bei jeder Gelegenheit versucht, Materialien zu recyceln, sind viele sogar echte Einzelstücke. "Wenn auf dem Sperrmüll ein cooles Holz liegt, eine Wallnussholzplatte, die wahnsinnig teuer wäre und wo ein Baum 60 Jahre für wachsen musste, dann mach ich da was draus. Warum sollte man die schreddern?"

Auch Kabel und andere elektronische Kleinteile recycelt Christopher Wand, so oft es geht, aus alten Geräten. Bildrechte: MDR/Andreas Kehrer

Damit trifft der Jungunternehmer auch den Zeitgeist: Viele Menschen sehen die maßlose Produktion im Kapitalismus inzwischen kritisch. Wenn Wand einem alten Radioempfänger oder einem ausgedienten DDR-Trafo als Amp neues Leben einhaucht und diese dann 20 Jahre länger genutzt werden können, macht das die Marke Pedal Tree für viele Menschen sympathisch.

International erfolgreich, aber in Thüringen unbekannt

Trotz der internationalen Kundschaft und der wachsenden Verkaufszahlen ist Pedal Tree noch immer ziemlich unbekannt - vor allem in Thüringen. "Von all meinen Kunden kommen die wenigsten aus Erfurt, was schade ist", meint Wand und spricht eine Einladung aus: "Wenn ihr Musiker aus Thüringen seid, kommt auf einen Kaffee vorbei!"

Es wird nie so werden, dass hier irgendwann fünf Leute sitzen, die das alles für mich produzieren. Hier am Lötkolben, das werde ich immer alles selbst machen Christopher Wand über die Zukunft von Pedal Tree

Im Erfurter Norden, in einem Gewerbegebiet am Moskauer Platz, hat Wand eine kleine Werkstatt eingerichtet. Vor gut einem Jahr hat er seine Produktion aus dem heimischen Schlafzimmer hierher verlegt und sich damit weiter professionalisiert. Es sind nur zwei bescheidene Räume, die wenig Platz für Größeres bieten. Fachsimpeln und Ausprobieren: Musiker sind bei Christopher Wand immer willkommene Gäste. Bildrechte: MDR/Andreas Kehrer

"Klar nehme ich jetzt im Monat Geld ein, da hätte ich am Anfang nicht mal von zu träumen gewagt. Aber es wird nie so werden, dass hier irgendwann fünf Leute sitzen, die das alles für mich produzieren. Hier am Lötkolben, das werde ich immer alles selbst machen", skizziert Wand die Zukunft seines Unternehmens.