Einzelne Kleingärten müssten aber einem neuen Weg weichen. Es werde sich maximal um drei oder vier Gärten handeln. Der Stadtverband der Kleingärtner hatte zuvor befürchtet, dass gut ein Dutzend Gärten weg sollen und hatte deshalb am Dienstag ein Krisengespräch mit Knoblich. Allerdings haben die Grünen im Erfurter Stadtrat den Vorschlag der Verwaltung bereits abgelehnt. Wie Stadtrat David Maicher MDR THÜRINGEN sagte, werde seine Fraktion der neuen Straße nicht zustimmen.

An dem neuen Rahmenplan für den Petersberg wird seit drei Jahren gearbeitet. Nach der Bundesgartenschau 2021 sollte mit dem Plan festgelegt werden, wie sich der Stadtberg auf lange Sicht entwickeln soll. Dabei geht es beispielsweise auch um künftige Partyflächen. Der Rahmenplan wurde Knoblich zufolge inzwischen in allen Ämtern beraten, vielfach ergänzt und mit Änderungsvorschlägen versehen. Allein das Ergänzungs-Dokument hat demnach knapp 80 Seiten. Der Plan wird laut Knoblich nicht mehr vor dem Sommer in den Stadtrat kommen.