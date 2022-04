So farbenfroh wie im Sommer 2021 (Foto) ist es derzeit nicht auf dem Erfurter Petersberg. Ein kleines Stückchen Buga kehrt aber zurück: die Ausstellung in der Peterskirche, im Bild rechts.

So farbenfroh wie im Sommer 2021 (Foto) ist es derzeit nicht auf dem Erfurter Petersberg. Ein kleines Stückchen Buga kehrt aber zurück: die Ausstellung in der Peterskirche, im Bild rechts. Bildrechte: MDR/Martin Moll

Die Schau stellt elf außergewöhnliche Thüringer Gärten vor. So zeigt sie Beispiele der Gartenkunst aus Renaissance und Barock - vom Schlossgarten von Schloss Wilhelmsburg in Schmalkalden über die Orangerie von Schloss Friedenstein bis hin zu Schloss Schwarzburg. Die Ausstellung war für die Bundesgartenschau in Erfurt im vergangenen Jahr konzipiert worden.