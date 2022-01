Das Bistum Erfurt gibt ab 1. August die Leitung Kirchengemeinde St. Josef in die Hände eines Pfarrbeauftragten. Mathias Kugler arbeitet zurzeit noch in der Gemeindeseelsorge in Saalfeld und leitet als Regionaljugendreferent das "Centro" für offene Kinder- und Jugendarbeit in Rudolstadt-Schwarza. Er ist 35 Jahre alt, verheiratet und Vater von vier Kindern.

Als Pfarrbeauftragter wird er in St. Josef der erste Ansprechpartner in Sachen Seelsorge, Gemeindeleben und Gottesdienste sein und gemeinsam mit dem Kirchenvorstand die Verwaltung und Finanzen der Pfarrei verantworten.

Kugler freut sich sehr auf die neue Aufgabe: "Wichtig ist mir, als Seelsorger für die Menschen da zu sein und auf sie zuzugehen. Ich hoffe sehr darauf, dass viele Gemeindemitglieder dazu bereit sind, das Gemeindeleben auch in dieser besonderen und neuen Konstellation mitzugestalten."

Unterstützung bei Heiliger Messe

Freilich geht es nicht ganz ohne Priester. Mathias Kugler wurde zwar 2019 zum Diakon geweiht und darf als solcher auch taufen und bei kirchlichen Eheschließungen assistieren.

Doch die Leitung einer heiligen Messe und die Spendung von Sakramenten wie Beichte und Krankensalbung setzen die Priesterweihe voraus. Darum steht dem Pfarrbeauftragten Kugler ein sogenannter geistlicher Koordinator zur Seite. Das wird Johannes Kienemund aus Gispersleben sein, der 2016 zum Priester geweiht wurde und gerade eine theologische Doktorarbeit schreibt. Johannes Kienemund wird Kugler als sogenannter geistlicher Koordinator unterstützen. Bildrechte: MDR/Peter Weidemann

Amtsvorgänger bald im Ruhestand

Anlass für die Neuordnung ist der im September beginnende Ruhestand von Pfarrer Wolfgang Schönefeld, der im Frühjahr das 68. Lebensjahr vollendet. Durch sein Ausscheiden aus dem aktiven Dienst gibt es nicht mehr genug Priester, um alle 33 Pfarrerstellen im Bistum zu besetzen. Bischof Ulrich Neymeyr sieht darum für St. Josef keine andere Möglichkeit, als neue Wege zu gehen, zumal die Zahl von momentan sechs Priesterkandidaten keine absehbare Trendwende erkennen lasse.

Zu wenig Priester im Bistum

Zum Bistum Erfurt gehören aktuell 60 Priester im aktiven Dienst, von denen 50 in einer Kirchengemeinde arbeiten, 33 davon als leitende Pfarrer. Die anderen zehn Priester sind in der sogenannten Kategorialseelsorge tätig, zum Beispiel als Krankenhaus-, Polizei- oder Schulseelsorger. "Wir haben uns umgesehen, wie andere Bistümer mit der immer kleiner werdenden Priesterschaft umgehen, und lehnen unsere Lösung für St. Josef an ein Modell des Bistums Osnabrück an", sagt der Bischof.