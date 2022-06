Im Fragenkatalog gibt die Geschäftsführung an, dass die Dokumentation bei den Gefährdungsanzeigen mit dem Betriebsrat abgestimmt sei und auch in anderen Kliniken praktiziert werde. Im Schnitt würde pro Abteilung und Jahr nur eine Gefährdungsanzeige ausstellt, erklärt das Klinikum. Im Betriebsrat wird das bezweifelt. Zwei bis drei Gefährdungsanzeigen seien es pro Woche. Es gebe Stationen die "ständig" Gefährungdsanzeigen stellen, heißt vom Betriebsrat.

"Einige" Gefährdungsanzeigen hat im vergangenen Jahr Nico Kollatz geschrieben. Den 25-Jährigen hat die Tretmühle Pflege noch nicht zynisch werden lassen. Er sprüht noch vor jugendlichen Idealen und schreibt seine Gefährdungsanzeigen nach seiner Schicht. Er macht also Überstunden, um seine Überlastung zu dokumentieren. Es sei seine Pflicht, seinem Arbeitgeber zu zeigen: "Stopp! So geht das nicht!", meint er. In diesem Jahr hat er noch keine Gefährdungssanzeige geschrieben, "aber wenn ich den Dienstplan perspektivisch so sehe, dann wird das in nächster Zeit so sein." Die Urlaubssaison steht bevor.