Ganz gleich wie die Verhandlungen verlaufen, die Gewerkschaft Verdi wird sie aufmerksam beobachten. Schon jetzt lobt Gewerkschaftssekretär Gottschalk das Engagement der Belegschaft. Wie sich diese am Helios-Klinikum organisiert habe, sei beispielhaft und genau der richtige Weg, teilte er MDR THÜRINGEN mit und sicherte weitere Unterstützung zu: "Sollten die Verhandlungen scheitern, wird Verdi eine offene Mitgliederversammlung einberufen, um mit den Kollegen eine Tarifveränderung zu besprechen", so Gottschalk.

Dass der schwelende Konflikt zwischen den Pflegekräften und der Geschäftsführung dann eskalieren könnte und es womöglich zu Streiks, wie zuletzt in Nordrhein-Westfalen kommt, ist derzeit zwar noch in weiter Ferne, aber nicht auszuschließen. Denn die Gewerkschaft Verdi ist am Helios-Klinikum in Erfurt derzeit stark wie nie. In den beiden Corona-Jahren hat sie hier die Zahl ihrer Mitglieder verdoppelt. Gottschalk spricht von mittlerweile 300 Gewerkschaftsmitgliedern, die meisten davon Pflegekräfte. Noch so eine Zahl mit der sich die Unzufriedenheit der Pflegekräfte beziffern lässt.