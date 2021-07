Doch dies ist Zukunftsmusik und ebenso ungewiss wie so vieles in diesen Tagen. Und angesichts des prächtigen Vollmondes über der Stadt ist es in diesem Augenblick auch ganz egal. Band und Fans wissen: Ja, es gibt Sorgen und Probleme, es gibt Stellen im gesellschaftlichen Gefüge, wo es bisweilen ganz schön hakt - doch wieso sich hinter Angst und Wut verstecken, wenn Menschlichkeit so stark sein kann? Oder wie es so schön in einem ihrer Songs heißt: "Denn dass diese Welt nicht zusammenfällt, liegt nur allein an deinen Beinen, wenn du tanzt."