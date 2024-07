Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat weitere Millioneninvestitionen in den Bundeswehr-Standort Erfurt angekündigt. Man werde in den nächsten Jahren insgesamt 95 Millionen Euro beim Logistikkommando der Bundeswehr investieren, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch bei einem Besuch in der Löberfeld-Kaserne in Erfurt.