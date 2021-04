Die Polizei hat in Erfurt am Samstagvormittag 20 Platzverweise wegen einer unangemeldeten Versammlung erteilt. Nach Angaben der Polizei seien die Personen, die dem Spektrum von Rechten und Querdenkern zugeordnet werden, im Erfurter Stadtbereich festgestellt worden. Sie waren Aufrufen in den sozialen Medien wie zum Beispiel bei Telegram gefolgt. Laut Polizei droht den Betroffenen Gewahrsam, wenn sie den Platzverweisen nicht nachkommen.