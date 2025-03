Wir hatten aber in den letzten zwei, drei Jahren auch neue, erfolgreiche Parteigründungen. Wir haben bei der letzten Bundestagswahl gesehen, dass Grüne und Linke zuletzt starken Zuspruch bekommen haben. Das heißt, wir sehen so ein bisschen beides. Einen Rückzug aus alten klassischen Parteien und eine Hinwendung zu neuen.

Wenn wir auf die Corona-Zeit schauen, haben wir eine Phase gehabt, gerade in dem ersten Corona-Jahr, wo wir eine intensive gesellschaftliche Debatte darüber hatten, was der Staat darf. Und wieviel Freiheit sind wir bereit einzuschränken, damit wir sie auf Dauer sichern können? Und darüber haben wir dann sehr stark gestritten, auch bis hin an die Tische zu Hause, am Telefonhörer etc.