Erfurt Polizei entdeckt bei 68-Jährigem zufällig Cannabis-Zucht

Am Wochenende haben Polizisten in Erfurt zufällig eine Marihuanazucht bei einem 68-Jährigen entdeckt. Wie die Polizei mitteilte, wollten die Beamten einen Haftbefehl gegen eine andere Person vollstrecken, die sie bei dem Mann vermuteten. Als der 68-jährige die Tür öffnete, fiel den Polizisten der typische Marihuana-Geruch auf. Trotz richterlicher Anordnung weigerte sich der Mann, die Polizisten in die Wohnung zu lassen, und leistete Widerstand.