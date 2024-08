Ausgelaufenes Kühlmittel hat am Freitagvormittag einen Polizei-und Feuerwehreinsatz im Einkaufszentrum "Anger 1" in Erfurt ausgelöst. Nach Polizeiangaben wollte ein 28-jähriger Mann eine Kühltheke abbauen. Dabei durchtrennte er aus Versehen einen Kühlschlauch, so dass Kühlflüssigkeit auslief.