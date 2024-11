Die Polizei hat in Weimar drei Männer festgenommen, die zuvor mit einem Auto aus Erfurt geflohen waren. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wollten Beamte den Wagen am Freitagabend in der Erfurter Innenstadt kontrollieren. Statt anzuhalten, habe der Fahrer aber Gas gegeben.

Bildrechte: IMAGO/Karina Hessland