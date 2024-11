Auf dem Flughafen Erfurt-Weimar hat ein Fluggast seine Urlaubsreise nach Ägypten in letzter Minute gerettet. Wie die Bundespolizei mitteilte, bezahlte der 33-Jährige am Freitagabend eine Geldstrafe und konnte daher wie beabsichtigt in den Flieger nach Hurghada steigen. Die Maschine sei pünktlich in Richtung Rotes Meer abgeflogen.

Bildrechte: imago images/Steve Bauerschmidt