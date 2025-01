Bei der Explosion einer Gasflasche ist ein Mann in Erfurt schwer verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin am Montag mitteilte, hatte der 39-Jährige in der Nacht zum Samstag zusammen mit Freunden in einer Gartenlaube gefeiert. Dabei stellte er Gasgeruch fest und versuchte, eine in der Laube angeschlossene Gasflasche abzudrehen.