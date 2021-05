Die Ereignisse in der Zusammenfassung: Der Hauptbahnhof Erfurt ist von der Polizei am Montagnachmittag voll gesperrt worden. Zuvor war ein Koffer gefunden worden, dessen Besitzer nicht aufzufinden war. Zunächst mussten Reisende und Kunden das Bahnhofsgebäude und die Gleisanlagen verlassen, später auch den Vorplatz. Züge fuhren den Bahnhof nicht an, Straßenbahnen und Busse wurden umgeleitet. Spezialisten der Bundespolizei stellten dann fest, dass der Inhalt des Koffers ungefährlich ist.