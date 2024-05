Bildrechte: MDR/Alexander Reißland

Gebäude evakuiert Polizei räumt Erfurter Schule nach Bombendrohung

14. Mai 2024, 09:16 Uhr

Wegen einer erneuten Bombendrohung wurde am Dienstag die Ulrich-von-Hutten-Schule in Erfurt von der Polizei abgeriegelt. Erst am Montag gab es eine Amokdrohung gegen den Kindergarten in Lederhose im Landkreis Greiz.