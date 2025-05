Bildrechte: IMAGO/Future Image

Aus Lagerhalle entwendet 16-Jähriger chauffiert elf Mitfahrer in gestohlenem Auto durch Erfurt

20. Mai 2025, 14:54 Uhr

In einem gestohlenen Auto ist ein 16-Jähriger vor der Polizei durch Erfurt geflüchtet. Mit an Bord sollen elf Mitfahrer gewesen sein. Die Fahrt endete in einem Fußballtor in Marbach.