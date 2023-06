Wegen eines brennenden Transporters ist am Dienstagabend die A4 bei Erfurt gesperrt worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, geriet das Fahrzeug am frühen Abend zwischen den Anschlussstellen Erfurt-West und Erfurt-Ost aus noch unbekannter Ursache in Brand. Die Rauchsäule war kilometerweit zu erkennen. Verletzt wurde niemand.