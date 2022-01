Nach einem Messer-Angriff in Erfurt ermittelt die Kriminalpolizei. Wie die Polizei am Montag auf Nachfrage bestätigte, war es bereits am vergangenen Donnerstag (30. Dezember) in der Stollbergstraße im Stadtteil Ilversgehofen zu der Tat gekommen. Ein stark betrunkener Mann habe mehrfach auf einen anderen Mann eingestochen. Das Opfer kam schwerverletzt ins Krankenhaus und konnte bislang noch nicht befragt werden. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen und sitzt nun im Gefängnis.