In Erfurt hat ein Mann am Dienstag im Drogenrausch einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Der 38-Jährige hatte mit einem Messer in der Hand das Jobcenter betreten. Er sei jedoch friedlich gewesen und habe niemanden bedroht, teilte die Polizei mit. Mehrere Zeugen hatten die Beamten gerufen, als sie das Messer in der Hand des Mannes sahen.

Das Jobcenter in Erfurt ist am Dienstag Schauplatz eines Großeinsatzes der Polizei gewesen. (Archivfoto) Bildrechte: MDR/Karina-Heßland-Wissel