Nach dem lebensbedrohlichen Messerangriff an der Reglermauer in Erfurt haben die Ermittler einen Tatverdächtigen gefasst. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 28-jährige Nordafrikaner beim Versuch der illegalen Einreise nach Großbritannien von den dortigen Behörden festgesetzt. Er befindet sich den Angaben zufolge in Auslieferungshaft.