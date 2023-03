In Erfurt ist ein Autofahrer der Polizei bei einer Routinekontrolle davongefahren und mit bis zu 100 km/h durch die Innenstadt gerast. Wie die Erfurter Polizeibehörde am Montag mitteilte, sollte der 38-Jährige in der Nacht zuvor überprüft werden. Statt anzuhalten, habe er Gas gegeben.