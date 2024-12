Mit einem Schockanruf haben Betrüger in Erfurt eine Seniorin um 30.000 Euro gebracht. Nach Polizeiangaben riefen die Täter am Freitag bei der Frau an und behaupteten, ihre Enkelin habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Damit diese nicht ins Gefängnis kommt, müsse viel Geld gezahlt werden. Aus Sorge übergab die ältere Frau schließlich das Geld an die Betrüger.