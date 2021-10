Bei den am Montag in einer Erfurter Wohnung sichergestellten Waffen handelt es sich um funktionstüchtige Schusswaffen. Das teilte eine Sprecherin der Stadt mit. Drei der sichergestellten Waffen gehörten demnach dem Schützenverein, in dem der 41-jährige Wohnungsinhaber Mitglied ist. Neun weitere Waffen besaß er bis zum Entzug seiner waffenrechtlichen Erlaubnis rechtmäßig.