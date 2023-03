Erfurt SEK-Einsatz und Festnahmen nach möglicher Erpressung

Nach einer möglichen Erpressung sind in Erfurt in der Nacht zum Mittwoch drei Männer und eine Frau festgenommen worden. Zwei der mutmaßlichen Täter sind inzwischen wieder auf freiem Fuß, wie eine Polizeisprecherin sagte. Festgenommen wurden sie in einer Wohnung im Süden der Stadt.

Die Polizei und das SEK waren in der Nacht zum Mittwoch im Erfurter Süden im Einsatz. Bildrechte: MDR/Marcus Scheidel