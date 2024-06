Die Bundespolizei ist am Donnerstag zu einer großangelegten Übung am Steigerwaldstadion in Erfurt ausgerückt. Daran nahmen rund 330 Beamte des hessischen Bundespolizei-Standorts Hünfeld teil. Circa 190 der Ordnungshüter waren für die Übung in Uniform vor Ort, rund 130 Polizeianwärter simulierten rivalisierende Fußballfans aus der fiktiven "A-Stadt" und "B-Stadt".