Die Thüringer Polizei hat auf der A4 bei Erfurt eine 28 Meter lange Abschleppkarawane aus dem Verkehr gezogen. Wie die Autobahnpolizei mitteilte, waren zwei Männer mit ingesamt sechs Fahrzeugen in Richtung Dresden unterwegs. Einer der beiden saß am Steuer eines Autotransport-Kleinlasters, der einen Schrott-Pkw geladen hatte. Angehängt war ein Anhänger mit zwei Achsen, auf dem ein Unfall-Wohnmobil befestigt war. Der zweite Chauffeur saß am Steuer eines Kleintransporters, der mit einem Spanngurt am Anhänger befestigt war. In den Transporter hatten die beiden Fahrzeuglogistiker einen Kleinwagen geladen.