Zur Bundesgartenschau in Erfurt hat die Polizei eine eigene Buga-Wache aufgestellt. Sie soll am kommenden Freitag ihre Arbeit aufnehmen, wie Jürgen Loyen, Leiter der Landespolizeiinspektion Erfurt MDR THÜRINGEN sagte. Der Wache gehören demnach 29 Beamte aus Erfurt, Jena, Saalfeld und Gotha an, die während der 171 Buga-Tage auf Fahrrädern und zu Fuß im Stadtgebiet, der Gera-Aue und auf den beiden Buga-Ausstellungsarealen Ega-Park und Petersberg unterwegs sein werden.