Die Thüringer Polizei weist aus Anlass eines Lagerfeuers im Erfurter Südosten auf die aktuelle Waldbrandgefahr hin. Wie die Beamten am Samstag mitteilten, hatten zwei Jungen auf einer Wiese am Willroder Forst am Mittag Äste entzündet, um Marshmallows zu rösten. Besorgte Anwohner hätten den 11- und den 17-Jährigen beobachtet und den Notruf gewählt.

Bildrechte: IMAGO / Panthermedia