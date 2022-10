Am Erfurter Hauptbahnhof hat es am Samstagabend einen größeren Polizeieinsatz gegeben. Wie die Polizei am Abend mitteilte, wurden die Beamten gegen kurz nach 19 Uhr zu einem Zwischenfall am Güterbahnhof gerufen. Daraufhin begann die Suche nach zwei Verdächtigen im Gleisbett.

Rund um den Erfurter Hauptbahnhof kam es am Samstagabend zu einem Polizeieinsatz. Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck