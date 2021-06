Beim Deutschen Kindermedienfestival "Goldener Spatz" sind am Freitag in Erfurt die besten Kinderfilme, Serien und digitalen Formate ausgezeichnet worden. Als besten Kinofilm kürte die Kinderjury "Mission Ulja Funk". Der Film erzählt die Geschichte der zwölfährigen Ulja, die mit ihrer Oma in Konflikt gerät, als sie mehr über einen kleinen Asteroiden wissen will. Oma hat mit Wissenschaft aber nicht viel am Hut. Der Film ist ein Projekt der Initiative "Der besondere Kinderfilm". Als beste Schauspielerin zeichnete die Kinderjury Charlotte Krause als Zottel in "Die Hexenprinzessin" aus.