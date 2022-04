Der Bau der neuen Fußgänger- und Radfahrerbrücke am Schmidtstedter Knoten in Erfurt wird offenbar erneut teurer. Laut Informationen der Thüringer Allgemeinen fordern die Baufirmen weitere zwei Millionen Euro mehr. Sie begründen dies unter anderem mit der komplizierten Konstruktion und der "Notwendigkeit eines Tragegerüsts" für den Brückenbau.

Für das Promenadendeck in Erfurt sind Ende März große Brückenteile geliefert worden. (Archivbild) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Kosten für das sogenannte Promenadendeck zur "ICE-City" würden damit auf rund 15 Millionen Euro steigen. Bereits im Februar hatte eine Baufirma die Kosten für das Projekt um 500.000 Euro erhöht mit der Begründung, dass sich das Projekt schwieriger umsetzen lasse als gedacht. Der Streit um die Baukosten könnte nun vor Gericht landen. Die Stadt kündigte an, sich gegen die Forderungen zu wehren.

Kritik an den gestiegenen Kosten kam aus der Erfurter CDU-Stadtratsfraktion. Nach dem finanziellen Debakel um die Multifunktionsarena laufe nun der Bau des Promenadendecks in ähnlicher Weise aus dem Ruder, sagte der finanzpolitische Sprecher, Michael Panse. Erneut belaste ein Prestigeprojekt des Oberbürgermeisters die Stadt mit Millionen Mehrkosten. Er wirft dem OB vor, Großprojekte auf Biegen und Brechen durchzudrücken.

Die Erfurter Stadtverwaltung weist Kritik der CDU zurück. Sie sieht den Plan, die neue Fußgänger- und Radbrücke bis zum Jahresende fertigzustellen, nicht als gefährdet an. Der Leiter des Tiefbau- und Verkehrsamtes, Alexander Reintjes, sagte, die jetzt entstandene Hysterie und Schwarzmalerei sei nicht nachvollziehbar. Aktuell verhandele die Stadt mit Auftragnehmern darüber, welche nicht vorhersehbaren zusätzlichen Leistungen tatsächlich anerkannt werden müssten. Über den Stand dieser Verhandlungen habe das Tiefbau- und Verkehrsamt den Bauausschuss in seiner nicht öffentlichen Sitzung informiert. Die Weitergabe solcher nicht öffentlichen Informationen an die Presse sei nicht sachdienlich.