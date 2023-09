Am Promenadendeck in Erfurt werden seit Montag die letzten Feinarbeiten ausgeführt. Wie die Stadt mitteilte, sollen in der Fußgänger- und Radwegbrücke sogenannte Schwingungstilger eingebaut werden. Diese "Puffer" sollen unangenehme Schwingungen abmildern, wenn beispielsweise viele Menschen die Brücke nutzen oder starker Wind weht.