Am Rande der Stadtratssitzung in Erfurt haben am Mittwoch Dutzende Lehrer, Eltern und Schüler für den Ausbau des Schulstandortes im Ortsteil Hochheim demonstriert. Mit Plakaten und Trillerpfeifen forderten sie, den Campus wie geplant und beschlossen fertigzustellen. 2017 hatte der Stadtrat den Plänen für die Gründung einer Gemeinschaftsschule zugestimmt und insgesamt 16 Millionen Euro dafür in Aussicht gestellt.

Schüler protestieren für den Ausbau einer Gemeinschaftsschule in Erfurt. Bildrechte: MDR/Katrin Kurth