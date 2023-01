In Erfurt haben am Samstag mehr als 100 Menschen gegen Taliban-Gewalt gegen Frauen in Afghanistan protestiert und ihre Solidarität bekundet. Die Kundgebung auf dem Anger war Teil einer weltweiten Aktion der Bewegung "Global Movement for Women’s Rights in Afghanistan".

Am weltweiten Protest gegen Taliban-Gewalt gegen Frauen in Afghanistan haben sich auch rund 100 Menschen in Erfurt beteiligt. Bildrechte: MDR/Karsten Heuke