Protest Protest-Konvoi in Thüringen mit deutlich weniger Teilnehmern als erwartet

Hauptinhalt

22. November 2024, 08:59 Uhr

Mit weitaus weniger Fahrzeugen als angekündigt ist ein Protest-Konvoi auf dem Weg zu einer Kundgebung in Berlin am Donnerstag in Erfurt angekommen. Verkehrsbehinderungen blieben aufgrund der geringen Teilnehmerzahl aus.