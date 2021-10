Im Prozess um einen rassistischen Angriff in einer Erfurter Straßenbahn ist der Angeklagte zu vier Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden. Außerdem muss er 5.000 Euro Schmerzensgeld zahlen. Die Kammer am Landgericht Erfurt sprach den 41-jährigen Mann unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung schuldig. "Die Justiz lässt so etwas nicht als Lappalie durchgehen", sagte der Vorsitzende Richter Holger Pröbstel.