Am Erfurter Amtsgericht hat am Mittwochmorgen der Prozess um einen tödlichen Verkehrsunfall auf der A4 vor einem Jahr begonnen. Bei dem Unfall war ein sechsjähriges Mädchen getötet worden. "Ich versuche meinen Alltag zu meistern, spüre aber ständig eine Leere", übersetzte eine Dolmetscherin für den 39-jährigen aus der Ukraine stammenden Mann. "Es ist sehr schwer für uns", sagte der Vater weiter. Seine Frau kämpfe mit Depressionen.

Angeklagt ist ein heute 62-Jähriger. Ihm wird fahrlässige Tötung vorgeworfen. Der Mann aus dem sächsischen Meerane war im Mai auf der A4 bei Erfurt auf das Fahrzeug einer ukrainischen Familie geprallt. Zum Prozessauftakt sagte er, dass er vermutlich kurz vor dem Aufprall von der Sonne geblendet wurde. An das eigentliche Unfallgeschehen könne er sich nicht mehr erinnern. An den Vater gerichtet, entschuldigte er sich: "Es tut mir alles so fürchterlich leid", sagte er. Er sei nüchtern gewesen und auf einer Strecke unterwegs, die er regelmäßig gefahren sei.